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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

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La présentation de Marcos Leonardo à l’Ajax prend du retard : voici les raisons

Ajax
Al Hilal
M. Leonardo

Officiellement en contact avec l’Ajax depuis environ cinq jours, Marcos Leonardo n’a pas encore été présenté par le club amstellodamois. Selon ESPN, l’attaquant s’est rendu au Brésil pour finaliser son visa.

Dimanche dernier, Fabrizio Romano, entre autres, a annoncé que le transfert était conclu. Le lendemain, le journal De Telegraaf a indiqué que l’attaquant avait réussi sa visite médicale à De Toekomst.

L’arrivée de l’attaquant n’a toutefois pas encore été officialisée par l’Ajax. « Le club attend l’obtention de son permis de travail pour finaliser son transfert à Amsterdam », précise ESPN.

« L’attaquant brésilien a quitté cette semaine le stage de préparation d’Al-Hilal en Autriche pour rejoindre les Pays-Bas et s’est déjà rendu à De Toekomst, mais il est depuis retourné au Brésil pour finaliser son visa. »

« L’attaquant de 23 ans devrait revenir aux Pays-Bas dimanche et se présenter lundi à l’Ajax pour son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers », précise-t-on.

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Le joueur s’engagera jusqu’en 2031 avec l’Ajax, qui versera entre 17,5 et 19 millions d’euros à Al-Hilal.

L’attaquant brésilien avait quitté Santos début 2024 pour rejoindre Benfica, avant que Al-Hilal ne le recrute quelques mois plus tard pour environ quarante millions d’euros.

Malgré un contrat lucratif en Arabie saoudite, il a accepté de faire des concessions financières pour faciliter son retour en Europe.

L’attaquant affiche des statistiques impressionnantes : depuis son arrivée à Al-Hilal, il a disputé 82 matchs officiels et inscrit 48 buts, s’imposant comme l’un des avant-postes les plus prolifiques du club saoudien.

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