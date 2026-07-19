La première mi-temps a offert un spectacle sans précédent dans l’histoire des finales de la Coupe du monde

La première mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026, disputée ce dimanche soir au stade de New York/New Jersey, s’est achevée sur un score nul et vierge, contrariant les attentes des supporters en quête de spectacle.

Selon le réseau international « Opta », spécialisé dans les statistiques, seulement trois tirs ont été tentés durant ces quarante-cinq premières minutes, soit le total le plus bas jamais enregistré en finale de Coupe du monde depuis 1966.

De plus, l’Argentine n’a cadré aucun tir au cours de ces quarante-cinq premières minutes, une première pour les « Tangos » en ouverture d’un match mondialiste depuis 1966.

L’Espagne, auteur d’un parcours solide, avait validé son billet en dominant la France 2-0 en demi-finale.

De son côté, l’Argentine a validé son billet pour la finale après une remontada mémorable face à l’Angleterre, convertissant un retard en victoire (2-1), et se présente donc face à l’Espagne pour le match au sommet de cette Coupe du monde.