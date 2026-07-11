Thibaut Courtois a été au cœur des débats hier soir : l’Espagne a battu la Belgique (2-1) et s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 grâce à un but tardif de Mikel Merino. Le but est intervenu après une erreur du gardien Sen Laminz, entré en jeu à la place de Courtois en cours de seconde période, suite à la blessure du portier madrilène.

Cette erreur a permis aux Espagnols de préserver leur mince avantage. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid : Courtois devrait être absent entre quatre et huit semaines en raison de cette nouvelle blessure.

Selon Mundo Deportivo, le gardien, l’un des meilleurs au monde, souffre d’un problème musculaire qui pourrait l’empêcher de participer au début de la saison prochaine.

Andrei Lunin, pressenti pour être le gardien titulaire du Real Madrid au moins en début de saison, pourrait donc voir sa chance réduite, l’article précisant que Courtois devrait être opérationnel dès le coup d’envoi du championnat le mois prochain.

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Le Real Madrid doit entamer sa saison le 17 août contre la Real Sociedad, même si ce match pourrait être reporté en raison de la participation de plusieurs Madrilènes aux demi-finales de la Coupe du monde.

C’est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui cherche à renforcer sa solidité défensive depuis l’arrivée de José Mourinho.

Le Real Madrid avait déjà renforcé sa défense en recrutant trois joueurs cet été, et Mourinho cherche encore un autre défenseur central. La présence d’un leader comme Courtois devrait apporter davantage de confiance à une arrière-garde aux visages neufs, dont les membres n’ont jamais évolué ensemble.

Outre son leadership, le Belge apporte une assurance entre les poteaux que le club n’a pas pu totalement compenser avec Lunin, malgré les performances honorables de ce dernier.

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