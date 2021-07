"La porte est ouverte pour Saul Niguez, s’il le souhaite"

En même temps qu’il s’exprimait sur le dossier Griezmann, Diego Simeone a fait le point sur la situation de Saul Niguez et Joao Felix.

Champion d’Espagne en titre, l’Atlético Madrid ne s’attendait certainement pas à vivre un été aussi chaud. Plutôt satisfait de son effectif avec les renforts de Rodrigo De Paul et Marcos Paulo, Diego Simeone ne voyait pas de raison de bouger après avoir fait le bon coup Luis Suarez il y a un an.

Il était avant tout question de bons coups plutôt que de renforts désignés. Mais c’était avant de voir surgir la possibilité de faire revenir Antoine Griezmann chez les Colchoneros. Au club pendant cinq saisons, l’international français est plus ou moins mis sur le marché par le Barça et l’Atlético, à la recherche d’un attaquant, ne serait pas contre.

Les deux clubs ont entamé des discussions qui se sont articulées pendant longtemps autour d’un échange entre Griezmann et Saul Niguez. Si un accord rapide a été soufflé, il semblerait bien que le milieu de terrain espagnol ne rejoigne pas la Catalogne. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne partira pas durant l’été, neuf ans après ses débuts à Vicente Calderon.

"Il est très important pour nous, parce qu'il peut jouer latéral, ailier, milieu, dans un double pivot... Il nous apporte plein de situations où on peut compter sur lui. Sans faire sa meilleure saison, on a compté sur lui, a concédé Simeone dans Marca. J'ai parlé avec lui. 'Si tu restes, tu vas travailler comme d'habitude, et si tu veux partir, on ouvrira la porte'. On lui a tout donné, il nous a tout donné. S'il doit partir, je l'embrasserai, je lui souhaite le meilleur."

Toujours aussi protecteur avec ses joueurs, prêts à tout pour leur coach, Diego Simeone s’est montré beaucoup moins catégorique concernant un départ de Joao Felix. Recruté à prix d’or il y a deux saisons pour succéder à Griezmann, le jeune Portugais a du mal à donner la pleine mesure de son talent. Egalement dans les discussions pour un échange avec Griezmann, l’ancien de Benfica ne bougera pas.

"Il a montré de belles choses pendant ses deux premières années, d'août à décembre il a fait une très très bonne saison. La blessure est apparue ensuite, pour un joueur comme ça c'est difficile. Dribbler, les contacts, c'est difficile avec une cheville fragile. Il a été courageux. On espère qu'il sera régulier la saison prochaine. Pour le club, c'est clair. On a la force de garder nos joueurs, c'est merveilleux, et on souhaite que le moins de joueurs possible partent."