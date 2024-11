Le Real Madrid n'a pas vraiment réussi cette saison comme certains l'attendaient, malgré l'arrivée de Kylian Mbappé.

Les Merengues ont connu des hauts et des bas cette saison, et contre l'AC Milan et Barcelone, ils pourraient se relancer pour réussir l'un de leurs célèbres retours.

Les Merengues cherchent des réponses, et si la configuration de Carlo Ancelotti, leur travail défensif et les blessures sont tous des facteurs clés, Relevo dit qu'un autre facteur s'est également ajouté à la liste des problèmes. Le Real Madrid a le sentiment qu'il manque de leadership cette saison.

Pendant l'été, les vétérans Nacho Fernandez, leur ancien capitaine, Joselu Mato et Toni Kroos sont tous partis, ce dernier ayant un poids particulier dans le vestiaire. De plus, Dani Carvajal est désormais blessé pour le reste de la saison, et si Luka Modric mène comme il le peut, c'est beaucoup plus difficile depuis le banc.

En plus des cris de ralliement de Fede Valverde, de la compétitivité d’Antonio Rudiger et de la mentalité de vainqueur de Jude Bellingham, Valdebebas a fait remarquer qu’il lui manquait des leaders sur le terrain. En particulier, on a pointé du doigt leur star, estimant que Kylian Mbappé devait faire un pas en avant.

La presse locale a clairement indiqué que les plans du Real Madrid pour les saisons à venir tournaient autour de Kylian Mbappé, et non par exemple de Vinicius Junior, mais s’il veut être la star qui porte la couronne, il devra les aider à traverser les moments difficiles. Jusqu’à présent, l’équipe est beaucoup plus proche d’être l’équipe du Brésilien, mais à un niveau plus macro, il est difficile de compenser les pertes de Kroos, Nacho, Carvajal et dans une certaine mesure Modric.