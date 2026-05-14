La course au titre écossais, plus palpitante que jamais, connaît un rebondissement final. Mercredi soir, le Celtic a évité de justesse un coup d’arrêt : un penalty sifflé dans le temps additionnel a maintenu ses espoirs intacts.

Mercredi soir, le Celtic a longtemps buté sur Motherwell et semblait se diriger vers un précieux match nul. Mais à la 97^e minute, l’arbitre vidéo est intervenu pour accorder un penalty.

Décision pour le moins discutable : le défenseur de Motherwell sanctionné semblait en effet avoir « simplement » dégagé le ballon de la tête après un long renvoi. Le VAR y a toutefois vu une faute de main, et donc un penalty.

Kelechi Iheanacho a transformé la sentence, réduisant à un point l’écart entre les deux formations à une journée de la fin. Lors de cette ultime rencontre, le Celtic accueillera Hearts à Celtic Park.

Grâce à ce penalty tardif, le Celtic n’a plus besoin de s’imposer par au moins trois buts d’écart : une simple victoire suffira. Les Hearts, eux, doivent au moins ramener un point de leur déplacement.

Derrek McInnes, l’entraîneur des Hearts, est furieux. « Quand on entend que le VAR va examiner une action en faveur du Celtic pendant le temps additionnel, on part déjà du principe qu’ils vont obtenir un penalty », s’emporte-t-il auprès de Sky Sports.

« C’est révoltant. Tout le monde est contre nous. Ce n’est pas un penalty. La situation est grave et on dirait qu’ils ont fait un cadeau au Celtic. Ils ont eu beaucoup de chance », a tempêté l’entraîneur.

Gary Lineker dénonce à son tour la décision. « C'est peut-être la pire décision VAR que j'aie jamais vue (et la concurrence est rude) », écrit l'ancien attaquant vedette sur X. « Incroyable, vu l'enjeu. »