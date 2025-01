La petite amie de Rashford règle ses comptes

Grace Jackson affirme que « ces putains de fans de Manchester United » étaient responsables de son échec amoureux avec Rashford.

Le mannequin mancunien de 26 ans aurait eu plusieurs rendez-vous avec l'international anglais Rashford en 2024. Ils ont été aperçus en train de traîner régulièrement, mais ils se seraient séparés en décembre, Jackson ayant dit à des amis que Rashford n'était pas « sérieux avec elle ».

Jackson apparaît désormais dans Love Island All Stars et a été interrogée sur sa vie amoureuse. Lorsqu'on lui a demandé si elle voyait des footballeurs, avec le nom de Rashford dans le mélange, Jackson a répondu : « Non, nous étions en groupe en train de manger... nous ne sortions pas ensemble mais nous discutions un peu et nous envoyions des textos. »

Elle a ajouté : « C'est difficile parce qu'il ne peut pas sortir et aller à un rendez-vous normal. Tous ces putains de fans de United commentaient, des milliers de commentaires sur mes photos comme, "parce qu'ils m'aimaient".

Quand l'article est sorti, il a marqué deux buts et il n'avait pas marqué depuis des lustres, alors ils ont dit 'Tu l'as arrangé !' »

Sur les difficultés de sortir avec quelqu'un d'aussi célèbre, Jackson a poursuivi : « Si ça avait été un peu différent, parce qu'il ne pouvait pas vraiment sortir avec quelqu'un, alors il aurait dit 'Je veux te voir, viens chez moi et détends-toi avec moi' mais je dis 'Je ne veux pas vraiment… »

Pris à savoir si Rashford l'aimait vraiment, Jackson a déclaré : « Je pense que oui. Je pense que c'était un peu bizarre quand tous les articles sont sortis, mais je connais son frère depuis que j'ai 17 ans, alors il m'a dit 'Ne t'inquiète pas pour ça, il sait que ce n'est pas toi' mais ça a juste changé un peu l'ambiance parce que tout le monde le savait. »

Au milieu de l'incertitude qui entoure sa vie privée, Rashford est également confronté à de nombreuses questions concernant sa carrière professionnelle. L'attaquant de 27 ans a été gelé à Old Trafford sous Ruben Amorim et voit un transfert spéculé pendant la fenêtre de janvier.