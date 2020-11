La panne sèche de Martial

Alors que sa sélection l’a emporté avec beaucoup de mérite, Anthony Martial a connu une soirée délicate à Lisbonne ce samedi.

En battant le Portugal chez lui (1-0), l’équipe de a assuré son passage dans le dernier carré de la Ligue des Nations. Au coup de sifflet final, les Tricolores avaient logiquement le sourire. A l’exception peut-être d’Anthony Martial. L’attaquant de n’avait, lui, pas de quoi jubiler au vu de la frustrante prestation qu’il a réalisée.

Préféré au coup d’envoi à Olivier Giroud, l’ancien monégasque a été très en vue lors de cette rencontre car il s’est montré très disponible. Malheureusement pour lui, il ne s’est pas montré efficace là où on l’attendait le plus, à savoir dans la finition. Il a eu une flopée d’occasions pour faire la différence et donner l'avantage aux siens, mais n’en a converti aucune.

A trois reprises, Martial a buté sur l’excellent gardien adverse, Rui Patricio (12e, 40e et 60e). Et, il y a aussi eu une reprise sur la transversale (30e). Le dernier geste a donc manqué à chaque fois, même s’il a aussi été malchanceux sur certains coups. Il n’en demeure pas moins que cette copie stérile n’est pas faite pour le rassurer, alors qu’il cherchait justement à gagner en confiance.

22 - Anthony Martial reste sur 22 tirs sans trouver le fond des filets adverses avec l'équipe de France. Toto. #PORFRA pic.twitter.com/GAfeFAxKeJ — OptaJean (@OptaJean) November 14, 2020

Un bilan négatif depuis cinq matches

Avec ses ratés du jour, Martial en est à 22 tirs de suite sans marquer avec les Bleus. Il en est aussi à cinq matches consécutifs sans scorer. La dernière fois qu’il avait trouvé le chemin des filets c’était lors du succès contre la (4-2) en septembre. Il avait, pour rappel, mis fin alors à trois ans sans marquer sur la scène internationale.

Martial a raté le coche, mais son sélectionneur ne semblait pas trop lui en tenir rigueur. Au micro de L’Equipe TV, Didier Deschamps a tenu à souligner les solutions que le joueur des Red Devils lui a apportées par rapport à celles qu’offre habituellement Olivier Giroud. « Il est bien, il apporte un peu plus de profondeur qu’Oliv’. Il a un profil différent et qui donne des options différentes. Aujourd’hui, il est plus épanoui, et dans de meilleures conditions physiques et physiologiques que Giroud », a déclaré le patron des Bleus.