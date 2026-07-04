La « Panenka » de Salah moquée par un joueur saoudien

Le penalty à la « Panenka » transformé par Mohamed Salah, capitaine de l’Égypte, face à l’Australie lors de la Coupe du monde 2026, a suscité l’admiration des supporters arabes. Au-delà des éloges, cette action a exhumé une vieille séquence vidéo ayant valu au passé de vives moqueries à un joueur saoudien.

Grâce à ce penalty, l’Égypte a atteint les huitièmes de finale : Salah a transformé le troisième tir avec sang-froid, offrant la victoire 4-2 aux siens après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Après la diffusion de la séquence, de nombreux internautes ont exhumé une vieille vidéo d’Abdullah Al-Hamdan, l’attaquant saoudien, qui avait lui aussi tenté un « Panenka » face au Maroc lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe arabe.

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Mais sa tentative s’était transformée en fiasco : le ballon avait franchi la barre transversale, faisant de cette séquence l’un des penalties les plus controversés, sous le feu des critiques du public et des médias.

Les internautes n’ont pas manqué de comparer la maîtrise de Salah à la maladresse d’Al-Hamdan, soulignant que la différence entre les deux tentatives tenait à la confiance et à la qualité de l’exécution, et provoquant une nouvelle vague de moqueries en ligne.

Après la rencontre, Al-Hamdan avait reconnu son erreur et présenté des excuses publiques à l’ancien sélectionneur français Hervé Renard en conférence de presse, allant jusqu’à embrasser le front de l’entraîneur sous l’œil des caméras, une image forte qui avait marqué les esprits.

Le « Panenka » de Salah a aussitôt rappelé ce souvenir, transformant un simple but qualificatif pour les Pharaons en une image qui a ravivé les comparaisons et enflammé les réseaux de moqueries à l’encontre de l’attaquant saoudien.















