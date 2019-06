La nouvelle vie des frères Degen

Les frères jumeaux Philipp et David Degen (36 ans) se sont réorientés vers le métier d'agent. Une nouvelle vie pour les ex-internationaux suisses.

Il y a quelques années, Philipp et David Degen foulaient encore les terrains. Passé par et Dortmund, entre autres, le premier a dit stop en 2016 alors qu'il jouait au . Le second s'est arrêté deux ans plus tôt avec le même club. La fin d'une première vie pleine de rebondissements pour les frères jumeaux, tous les deux internationaux suisses. 32 sélections pour le latéral droit Philipp Degen et 17 capes pour le milieu de terrain David Degen.

Aujourd'hui, Philipp et David Degen (36 ans) vivent à Zurich, en . Ils ont démarré leur seconde vie professionnelle, dans le métier d'agent. "Il y a deux ans, nous avons fondé SBE Management, explique ainsi l'un des deux frères. Une agence de joueurs internationale qui réunit un réseau de spécialistes expérimentés pour l'avenir des joueurs, sur le terrain et en dehors." Le projet familial de deux frères unis vers un objectif commun.

"Il était très important pour nous de travailler ensemble après notre carrière", expliquent-ils en cœur. David Degen poursuit : "Durant notre parcours, nous avons recherché le conseiller idéal. Nous en avons connu plusieurs, mais à aucun moment nous n'avons été satisfaits à 100%. C'est pour cela aussi que nous avons décidé de créer notre propre agence que l'on pense plutôt moderne et innovante, avec le message de footballeurs pour des footballeurs."

"Devenir un acteur clé sur le marché"

La tâche n'était pourtant pas simple au départ. Et ce n'est pas simple tous les jours non plus aujourd'hui, comme l'explique Philipp Degen : "Nous traitons les mêmes problèmes qu'au début. Nous n'en sommes encore qu'au premier stade, mais nous progressons de plus en plus et nous avons maintenant une très bonne équipe avec laquelle nous travaillons très bien." En , Sékou Kaba est le responsable notamment.

L'agence tend même à grandir dans l'Hexagone afin de "devenir un acteur clé sur le marché, et en particulier le marché français qui est très, très important pour nous", insiste David Degen. Il souligne aussi l'importance d'un autre homme dans leur projet : Tobias Kuhlmann, "qui travaille avec une agence française de réseaux sociaux pour garantir le meilleur service à nos joueurs et aider la #TeamSBE à devenir plus populaire sur le marché."

Philipp et David Degen ne manquent pas d'ambition et l'annoncent : "Nos agents travaillent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Nos téléphones fonctionnent constamment, que ce soit pour parler avec nos joueurs, mais aussi les clubs pour répondre à leurs besoins. L'équipe se prépare à un grand mercato." Un nouveau challenge exaltant, donc, pour les anciens footballeurs suisses, passés de l'autre côté de la barrière, mais toujours autant déterminés à réussir.