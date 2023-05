La nouvelle idée du mercato XXL que prépare Manchester United

Manchester United pourrait être l'un des principaux acteurs du mercato estival 2023 et pourrait dépenser de fortes sommes.

Il ne manque plus qu'un point à Manchester United pour assurer sa qualification la saison prochaine. 6è la saison passée, les Mancuniens devraient donc faire leur retour dans la compétition reine et espèrent y faire bonne figure mais aussi jouer les premiers rôles en Premier League. Cela passera par un bon mercato afin de combler certains manques au sein de l'effectif dirigé par Erik Ten Hag. Et pour cela, les dirigeants du club ont déjà de nombreuses idées en tête.

Manchester United veut se renforcer

Parmi les joueurs ciblés, on retrouve bien sûr Harry Kane qui semble plus proche que jamais de quitter Tottenham afin de rejoindre un club dont les ambitions sont à hauteur de ses performances. Victor Osimhen, Kim Min-Jae et Adrien Rabiot et Gonçalo Ramos ont également été liés aux Red Devils au cours des dernières semaines. D'autres noms bien moins probables tels que Vinicius et Kylian Mbappé ont été cités.

Le dernier en date n'est autre que Mason Mount (24 ans), en fin de contrat en juin 2024 avec Chelsea. Si l'on en croit les informations du Daily Mail, Manchester United devrait très prochainement formuler une offre pour l'international anglais. Mais si les Blues en demandent près de 100 millions d'euros, Man Utd ne devrait pas s'aligner sur un tel montant alors que le contrat de Mount expire dans un an, et se verrait plutôt proposer une offre aux alentours des 55 millions de livres (soit 63 millions d'euros environ). Si la Ligue des Champions pourrait être un argument plus que convaincant pour le convaincre de venir, il faudra faire face à la concurrence de Liverpool et Arsenal, eux aussi très intéressés par sa situation.