La nouvelle folle stratégie de la MLS pour recruter Lionel Messi

Alors que l'avenir de Lionel Messi est toujours incertain, la MLS penserait à une nouvelle stratégie folle pour recruter la Pulga aux États-Unis.

D'après les informations du journal catalan Sport, l'Inter Miami ne dispose pas des fonds nécessaires pour attirer Lionel Messi dans sa franchise. Même si il sera libre cet été, la Pulga demande un salaire trop important pour le club américain, même dans le cas d'une exception au plafond salarial. Mais la MLS est loin d'avoir baissé les bras et aurait déniché une nouvelle stratégie, encore plus folle que les précédentes, pour convaincre l'Argentin de rejoindre ses rangs.

Une exception de plus, un salaire « national »

Pour remédier à ce problème de salaire, l'Inter Miami pensait à proposer le même genre d'arrangements que celui qui avait permis au Los Angeles Galaxy de signer David Beckham il y a plusieurs années : une partie du capital de la Ligue et la possibilité de créer son propre club par la suite et d'en retirer une grande partie des bénéfices. Tiens, le club créé par David Beckham avec cette règle est justement l'Inter Miami. Mais cela semblait ne toutefois pas suffire. C'est donc la MLS elle-même qui a décidé d'intervenir, avec une stratégie complètement folle.

Lors d'une réunion tenue il y a plusieurs semaines entre les propriétaires des différents clubs du championnat américain, un accord a été conclu autour d'une formule ahurissante pour tenter d'attirer l'Argentin au pays de l'Oncle Sam. Une formule unique et particulièrement étonnante : tous les clubs de MLS paieraient une partie du salaire de la Pulga et le joueur aura la possibilité de choisir le club dans lequel il veut évoluer. Dans un argument strictement commercial, les clubs valorisent qu'ils paieraient pour un joueur qu'ils n'auraient pas dans leurs rangs mais que sa simple présence entraînerait une augmentation drastique des droits télévisés, leur permettant à tous de profiter largement de son arrivée dans le championnat.

Du côté du joueur, il reste actuellement compliqué de savoir vers où son coeur balance. Il lui reste la possibilité de prolonger son séjour parisien d'une année supplémentaire et il a déjà réaffirmé son amour pour le Barça, bien que la situation du club catalan pourrait ne même pas rendre possible l'opération. L'Argentin espère toujours continuer sa carrière en Europe mais il ne ferme aucune porte et la volonté farouche de la MLS et du Golfe arabique pourrait finir par payer.