La nouvelle carrière de Gareth Bale gâchée par un chien

Gareth Bale a vu sa balle de golf volée par un chien lors du tournoi pro-am Alfred Dunhill Links Championship en Écosse.

Si le tournoi est connu pour ses conditions météorologiques difficiles, ses bunkers impitoyables et sa fétuque élevée, le plus gros obstacle de Bale vendredi à Carnoustie était un petit chien poilu. Au cours du deuxième tour vendredi, Bale s'est retrouvé dans une situation presque comique sur le premier trou. Après un coup d'approche parfaitement exécuté qui a roulé près du drapeau, Bale semblait prêt pour un putt facile. Cependant, avant qu'il ne puisse placer la balle, un chien a sprinté sur le green, a attrapé la balle dans sa gueule et a trotté vers son propriétaire alors que Bale et les spectateurs étaient incrédules.

Heureusement pour Bale, les règles du golf sont venues à la rescousse. Selon la règle 9.6 du manuel de l'association américaine de golf (USGA) : « Si l'on sait ou si l'on est pratiquement certain qu'une influence extérieure (y compris un autre joueur en stroke play ou une autre balle) a soulevé ou déplacé la balle d'un joueur au repos, il n'y a pas de pénalité et la balle doit être replacée à son emplacement d'origine (qui, s'il n'est pas connu, doit être estimé). »

Malgré cette interruption inhabituelle, Bale et son partenaire Dan Brown ont bien terminé leur partie. Ils ont obtenu un score de six sous le par, ce qui leur permet de rester en lice pour le titre par équipe pro-am. Plus tôt cette année, il a participé au Pebble Beach Pro-Am du PGA Tour en Californie et au BMW PGA Championship Pro-Am à Wentworth.

Après le troisième tour de samedi, les 20 meilleures équipes passeront au tour final sur l'emblématique Old Course de St Andrews. Avec Bale et Brown en pleine forme, le duo espère décrocher une place en finale et potentiellement remporter le titre par équipe pro-am lors de cet événement prestigieux.