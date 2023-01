La nouvelle bombe de Benzema, un retour en Bleu serait envisageable

Ce jeudi, Karim Benzema a de nouveau posté un message énigmatique sur son compte Instagram.

Après avoir manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar en raison d’une blessure à la cuisse, Karim Benzema a repris le cours de sa saison avec le Real Madrid. Une saison que l’attaquant français espère enfin lancer après une première partie tronquée par quelques blessures. Vendredi, le Ballon d’Or 2022 a remis la machine en route en inscrivant un doublé sur la pelouse de Valladolid, permettant aux Madrilènes de s’imposer 2-0, avant d’être laissé au repos pour le match de Coupe du Roi à Cacereno mardi (1-0).

Le nouveau message de Benzema sur Instagram

Comme à son habitude, l’ancien Lyonnais est toujours très actif sur les réseaux sociaux, lui qui publie régulièrement des photos et vidéos sur ses comptes Instagram et Twitter. Il est précisément un adepte des messages énigmatiques qui laissent place à différentes interprétations, comme sa photo légendée « Ça ne m’intéresse pas » à deux jours de la finale du Mondial entre la France et l’Argentine, alors que les rumeurs laissaient entendre que le Nueve serait considéré comme champion du monde si la France l’emportait.

Un autre post, un peu plus explicite, avait laissé entendre que Benzema prenait sa retraite internationale après 97 sélections et 37 buts, mais ce jeudi, il a remis le doute en place. Via une photo de lui, en tenue de tous les jours, l’international français a posté le message « il faut que je finisse le travail ». On pourrait alors imaginer que l’attaquant Merengue évoque un possible retour en Bleu, avec qui il lui manque toujours un trophée majeur (il a remporté la Ligue des Nations en 2021) ou tout simplement la suite de sa saison avec le Real, engagé dans une lutte pour le titre avec le Barça et dans la défense de son titre en Ligue des Champions.