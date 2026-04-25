« La nomination d’Óscar García est sans précédent et, en réalité, très triste. »

Dans une longue interview accordée à Voetbal International, René Eijkelkamp analyse la situation actuelle en Eredivisie. L’ancien attaquant félicite le PSV, mais tacle aussi ses rivaux : « Avec un tout petit effort supplémentaire, ils auraient déjà été champions à la trêve. »





Pour lui, la force du club réside dans sa structure interne. « Tout y est parfaitement structuré. La vision de Peter Bosz est claire et, avec des joueurs comme Jerdy Schouten, Joey Veerman et Guus Til, elle se traduit directement sur le terrain. » Selon lui, cette domination devrait se poursuivre : « Pour l’instant, je pense que le règne du PSV est loin d’être terminé. »

Il salue également l’influence d’Ivan Perišić : « C’est un exemple essentiel pour tous les jeunes du PSV. Ils n’ont qu’à observer ce qu’il fait. Il crée toujours de l’espace pour délivrer le centre parfait, du gauche comme du droit. »

L’ancien international se montre critique envers la situation des grands clubs comme l’Ajax et Feyenoord. « Le septième entraîneur depuis le départ d’Erik ten Hag en 2022. Et Óscar García est déjà le troisième coach en une seule saison. Du jamais vu, et plutôt triste. »

Il s’interroge aussi sur la structure du Feyenoord : « Je ne comprends pas pourquoi un entraîneur doit accumuler tant de diplômes alors qu’on peut devenir directeur technique sans aucune justification. À mes yeux, c’est le monde à l’envers. » Il cite notamment le cas de Dennis te Kloese : « C’est peut-être un bon homme d’affaires, mais il n’a jamais été joueur professionnel. Robin van Persie doit avoir un diplôme, mais pas celui qui le recrute. Je trouve ça absurde. »

Eijkelkamp estime que le jeu des Rotterdamois est actuellement insuffisant et pointe le manque d’expérience de Van Persie. « C’est un métier qui s’apprend avec le temps. Il ne suffit pas de gérer un effectif, il faut aussi diriger tout un staff. Cela ne s’improvise pas. »



