La mère d'Adrien Rabiot bloque sa prolongation avec la Juventus

D'après nos informations, la prolongation d'Adrien Rabiot à la Juventus serait rendue compliquée par les exigences salariales de sa mère.

Arrivé à la Juventus de Turin à l'été 2019, Adrien Rabiot est passé par des hauts et des bas en Italie, mais a trouvé une stabilité et une régularité dans ses performances cette saison. Avec 20 matches au compteur, pour cinq buts et une passe décisive, l'ancien parisien est devenu une pièce maîtresse de l'équipe dirigée par Massimiliano Allegri. Des performances qui lui ont permis d'être sélectionné pour la Coupe du monde avec l'équipe de France, lors de laquelle il s'est également montré très performant. De quoi renforcer sa cote sur le marché, d'autant que son contrat avec les Bianconeri expire en juin 2023.

Des négociations compliquées

La Vieille Dame aimerait donc boucler au plus vite sa prolongation afin d'éviter de le voir partir gratuitement dans un autre club. Mais les négociations sont à l'heure actuelle au point mort. Ce mardi, les dirigeants du club turinois ont rencontré Véronique Rabiot, mère et agent de l'international français. Mais selon nos informations, cette dernière a des exigences assez conséquentes, notamment en ce qui concerne le salaire du joueur de 27 ans, sur lesquelles la Juve ne serait pas prête à s'aligner.

Si sa prolongation venait à tarder, le milieu français pourrait être tenté par un départ, pendant que les écuries intéressés pourraient rapidement passer à l'action pour réaliser une bonne affaire sur le marché des transferts.