La mauvaise forme de Chelsa a ruiné les fêtes de Potter

L'entraîneur des Blues a admis ne pas avoir passé de bonnes fêtes en raison de la situation sportive du club.

Chelsea a perdu quatre de ses cinq derniers matches avant la Coupe du monde, dont trois défaites consécutives en Premier League et une défaite contre Manchester City en Carabao Cup. Cette mauvaise forme a rendu le manager Potter anxieux pendant ses vacances en Californie pour la Coupe du monde, mais il a remercié les propriétaires du club de l'avoir soutenu et de lui avoir fait croire au projet "encore plus" après une réunion aux États-Unis avec le copropriétaire Behdad Eghbali.

S'adressant aux journalistes, Potter a déclaré : "J'aurais préféré partir en vacances avec quelques victoires derrière moi, car j'aurais probablement été de meilleure compagnie pour ma pauvre femme. En fait, je regarde l'océan Pacifique, elle pense au merveilleux moment que nous passons ensemble, et je pense au Chelsea Football Club.

"Heureusement, elle est avec moi depuis assez longtemps pour savoir que c'est comme ça, et qu'il faut utiliser la douleur, la frustration et la déception de ces dernières semaines pour se dire : "OK, comment pouvons-nous aller de l'avant ? Et puis, comme toute chose, un peu de distance vous donne ce temps, un peu de perspective, et ensuite il s'agit de savoir comment vous pouvez commencer le processus de réintégration de tous les joueurs et de prendre l'apprentissage de cette période et de dire 'OK, nous devons montrer une certaine direction ici'."

Il a ajouté : "Quand j'étais en Californie, j'ai rencontré Behdad, donc c'était bien, nous avons eu une bonne discussion avec lui et il y a un soutien fantastique. Je suis donc impatient de vivre les semaines, les mois et les années à venir.

"Je suis encore plus confiant, encore plus conscient du soutien que j'ai maintenant qu'il y a trois mois lorsque j'ai pris le poste. Cela vous dit quelque chose. C'est tout à leur honneur, leur soutien et la façon dont ils ont communiqué avec moi - c'est fantastique. Nous connaissons tous la pression et les exigences de ce club, mais nous avons également suffisamment de personnes qui peuvent voir la perspective et où nous en sommes pour être en mesure de dire, 'voilà où nous en sommes, comment pouvons-nous nous améliorer ?"

Les Blues reprendront leur parcours en Premier League le 27 décembre, lorsqu'ils affronteront Bournemouth à Stamford Bridge.