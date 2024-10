La marque incroyable atteinte par Cristiano Ronaldo lors de Pologne – Portugal

C. Ronaldo

Pologne vs Portugal

Cristiano Ronaldo a atteint un chiffre impressionnant après son but lors de Pologne – Portugal, samedi.

Le Portugal affrontait la Pologne, samedi, à l’occasion de la troisième journée de Ligue des Nations. Face aux partenaires de Robert Lewandowski, les Lusitaniens ont pu compter sur leur capitaine, Cristiano Ronaldo, pour s’imposer L’international portugais s’est encore illustré de la meilleure des manières, ce soir.

Les chiffres incroyables de Cristiano Ronaldo

Il est quasiment impossible de faire croire à ses fans qu’il n’est pas le meilleur joueur de l’histoire du football. Mais cet avis reste subjectif, celui du meilleur buteur de tous les temps ne souffre d’aucune contestation. Un statut que Cristiano Ronaldo a encore confirmé ce soir lors du choc contre la Pologne. Après l’ouverture du score de Bernardo Silva (0-1, 26e), le quintuple Ballon d’Or faisait le break une dizaine de minutes plus tard en reprenant une frappe de Rafael Leao renvoyée par le poteau (0-2, 37e).

Un but qui permettait au Portugal de se donner des airs même si la Pologne a réduit le score en seconde partie par l’intermédiaire de Piotr Zielinski (1-2, 75e). La Pologne a même scellé la victoire des Portugais en fin de match avec un CSC de Bednarek (1-3, 88e). Avec son nouveau but, Cristiano Ronaldo a encore fait éclater les chiffres.

Cristiano Ronaldo s’envole seul au sommet du football mondial

Le natif de Madère ne cesse de mettre la barre très haut pour ses poursuivants. Contre la Pologne, ce samedi, Cristiano Ronaldo a marqué son 906e but en carrière. Un chiffre hallucinant pour un joueur qui a terminé l’Euro 2024 avec zéro but. Depuis, l’ancienne pépite du Sporting Lisbonne a marqué lors des trois matchs du Portugal en Ligue des Nations.

Il en est même déjà à 11 buts marqués cette saison, que ce soit avec la Seleção et avec Al Nassr. Outre le chiffre 906, la légende du Real Madrid et de Manchester United a marqué son 133e but avec le Portugal, ce soir.

C’est le plus haut total dans l’histoire des sélections nationales masculines. Autre statistique importante, le Portugal a remporté chacun de ses 15 derniers matchs lorsque Cristiano Ronaldo a été buteur. L’Equipe de France reste la dernière équipe à n’avoir pas perdu contre la Seleção malgré un but de CR7 (2-2 à l'Euro 2021). Avec la barre des 1000 buts dans le viseur, Cristiano Ronaldo n’a pas fini de faire éclater les records.