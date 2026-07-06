Le Brésil a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une défaite surprenante face à la Norvège, prolongeant ainsi la plus longue période sans titre de l’histoire de la « Seleção ».

La Seleção ne soulève ainsi pas le trophée pour la sixième édition consécutive, son dernier sacre remontant à 2002 en Corée et au Japon. Une disette qui s’étire désormais sur 24 ans et qui se prolongera jusqu’au Mondial 2030, coorganisé par l’Espagne, le Maroc et le Portugal.

Certains observateurs évoquent même une « malédiction » née lors du Mondial 2022 au Qatar : peu avant l’élimination aux tirs au but contre la Croatie, un chat avait fait irruption sur la table de la conférence de presse de Vinícius ; le responsable de la communication l’avait alors saisi brutalement avant de le jeter au sol, sous les yeux médusés des journalistes et les rires du joueur.

Selon le média argentin TYC, la Seleção aurait voulu se racheter après la vague de critiques sur les réseaux sociaux : les joueurs ont adopté le chaton et l’ont nommé « Hexa », en référence à la sixième étoile qu’ils convoitaient. Une manière, peut-être, d’éloigner le mauvais sort.

Les joueurs décidèrent de baptiser la chatte « Hexa », en référence au sixième titre qu’ils convoitaient. Quelques jours plus tard, le rêve s’est éteint : les espoirs de remporter cette sixième étoile face à la Croatie ont été anéantis, mais la mauvaise passe de la Seleção ne s’est pas arrêtée là.

Mais le rêve s’est rapidement évanoui : le Brésil a été éliminé par la Croatie, et les espoirs de « Hexa » ont été enterrés. Depuis, la Seleção a disputé 43 matchs (qualifications, amicaux, Copa América et Coupe du monde), sans jamais soulever le moindre trophée.

La malédiction perdure, le rêve est reporté… et le Brésil attend désormais 2030 pour briser cette mauvaise fortune déclenchée par un simple trait de crayon sur une table de conférence.