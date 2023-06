La Ligue des Champions ne serait plus le premier objectif du PSG !

Après plusieurs crashs européens ces dernières saisons, le Paris Saint-Germain devrait changer sa communication.

"Rêvons plus grand". L'époque de ce slogan semble bien lointaine. Le Paris Saint-Germain serait bien déterminé à changer sa communication pour ne plus faire une fixation sur la prestigieuse Ligue des Champions. "Luis Enrique, enfin le bon choix pour remporter la Ligue des champions ? Il y a déjà une chose importante, ce n'est pas un choix qui a été fait pour gagner la Ligue des champions", a souligné le journaliste Loïc Tanzi cette semaine.

"On a trop mis la pression sur les joueurs et sur le club en général pour gagner cette Ligue des champions"

Le journaliste de L'Équipe a ainsi précisé sa pensée en soulignant que d'un point de vue global, les décideurs du PSG souhaitent réajuster le projet en l'axant sur la nécessité de construire une vraie identité pour le public. "Il y a un vrai sentiment aujourd'hui au club, partagé par Nasser al-Khelaïfi, qui est de dire qu'on a trop mis la pression sur les joueurs et sur le club en général pour gagner cette Ligue des champions, ça a été une erreur dès le début lorsqu'ils ont acheté le club. On l'a dit trop rapidement qu'on voulait gagner cette Ligue des champions. Et ça a mis trop de pression sur le club. Le club va changer un peu de communication. Et la communication va être plutôt de dire qu'on veut créer une identité au club, de bien jouer au football, et ensuite la Ligue des champions et les résultats viendront."