Le conseil d’administration de la Ligue a validé le passage du championnat français à 18 clubs.

A partir de la saison 2023/2024, le championnat de France comptera non plus 20 clubs, mais 18. Ce changement de format était voulu par la majorité des acteurs, les dirigeants et des diffuseurs, et il vient d’être officiellement approuvé.

La dernière fois que le championnat français comptait 18 équipes c’était en 2001-2002. A l’époque, il y a eu une parenthèse de cinq ans sous ce format (1997-2002) avant un retour au classique sous la pression des clubs. Actuellement, dans les ligues majeures du continent, seule la Bundesliga allemande se produit avec 18 clubs.

La décision de réduire le nombre de figurants dans l’élite français a été validé à travers un vote ce jeudi. 97.28% des suffrages ont été favorables à ce changement de format. Seul le FC Metz a voté contre cette idée.

L'article continue ci-dessous

Un championnat à 18 clubs va libérer pas moins de quatre journées durant la saison, ce qui n’est pas négligeable pour le repos des équipes. En outre, on peut espérer aussi un nivellement des valeurs par le bas avec une compétition plus resserrée. Chacun y trouve son compte au final, et en particulier les gros bras du championnat qui pourraient se concentrer sur les joutes européennes et ne brader les compétitions secondaires de l’UEFA (comme la Ligue Europa ou la Ligue Conférence).

La fin de la saison 2022/2023 risque d’être électrique

Cette décision a comme conséquence de générer plus de montées que de descentes à l’issue de la campagne 2022/2023. Deux équipes accèderont à l’élite, et quatre rétrograderont en Ligue 2 (laquelle restera dans un format de 20 clubs). Cela augure d’ores et déjà une bataille pour le maintien électrique.

A noter que Maxime Saada, le patron de Canal+, a participé à l’assemblée générale de la LFP. Il a été question de l’attribution des droits TV. La chaine cryptée ne veut plus diffuser l’intégralité du championnat, mais seulement les deux principales affiches.