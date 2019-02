La Liga devient sponsor de la Coupe Davis

La Fédération internationale de Tennis ainsi que la société Kosmos Tennis ont annoncé que la Liga devenait sponsor de la Coupe Davis.

La Liga est un nouveau sponsor de la Coupe Davis et cela pour les quatre prochaines années.

"La Fédération internationale de tennis et Kosmos Tennis ont conclu un accord avec LaLiga - selon l'IFFHS, la meilleure ligue de football du monde - pour devenir sponsor officiel de la finale de la Coupe Davis par BNP Paribas au cours des quatre prochaines années", indique le site officiel de la Liga

David Haggerty, le président de la Fédération internationale de tennis s'est montré ravi de cette nouvelle: "L'accord de parrainage avec LaLiga est très novateur pour la Coupe Davis. Il augmentera nos chances de toucher davantage de fans tout en consommant d'autres sports. Au fur et à mesure que le tennis se développe et évolue, il est nécessaire que nos compétiteurs atteignent de nouveaux fans via de nouvelles formules. "



"Grâce à cet accord, la Coupe Davis, le plus grand tournoi annuel masculin par équipes, augmentera son audience mondiale en atteignant des millions de fans de tennis et un nouveau public amateur de sport", explique le communiqué.