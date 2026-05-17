La KNVB sévèrement sanctionnée pour l'organisation des barrages de promotion

John Stegeman et le Willem II se sont qualifiés pour la finale des play-offs du Keuken Kampioen. La promotion en Vriendenloterij Eredivisie est donc à portée de main pour les Tilbourgeois, même si l’entraîneur n’était pas du tout satisfait après la victoire contre l’Almere City FC.

Le technicien a vertement critiqué le calendrier des play-offs auprès d’ESPN : « Nous enchaînons les matchs en très peu de temps. Je l’ai déjà dit… la KNVB a fait un travail remarquable. Vraiment bien fait », ironise-t-il.

« Je ne sais pas qui décide de tout ça, mais ça n’a bien sûr aucun sens », ajoute l’entraîneur mécontent de Willem II. Pour décrocher leur promotion, les Tricolores doivent disputer six matchs de barrages. En finale, ils affronteront le FC Volendam ou Telstar.

Selon lui, le format actuel des barrages pénalise les clubs de la Keuken Kampioen Divisie : « Si vous terminez cinquième ou sixième, vous devez disputer huit matchs. Cela n’a plus rien à voir avec les règles de promotion et de relégation. À mon avis, on facilite vraiment la tâche à l’équipe de l’Eredivisie. Mais c’est comme ça, nous allons nous préparer. »

Pour retrouver l’élite, les Tilburgeois devront donc éliminer le FC Volendam ou Telstar. « Nous n’avons rien à perdre dans cette finale. Nous avons vraiment très envie d’y arriver ensemble. Je dois féliciter mon groupe. On parle beaucoup des autres équipes de la Keuken Kampioen Divisie. C’est possible et c’est normal, car certaines équipes ont très bien joué », conclut Stegeman, qui espère que cette présence en finale attirera davantage l’attention sur son équipe.

« Je pense que mon équipe a été négligée par la presse nationale. Cela ne me dérange pas, car je ne cherche pas à attirer l’attention. Mais je trouve qu’elle mérite un immense compliment pour tout ce qu’elle a accompli, et nous allons maintenir ce momentum lors des barrages », conclut l’entraîneur vainqueur.

Willem II disputera le match aller de la finale des play-offs mercredi prochain, avant d’accueillir le retour le samedi 23 mai. Reléguée en deuxième division il y a un an, la formation de Tilburg vise un retour express parmi l’élite.