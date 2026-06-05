Le VAR a commis moins d’erreurs cette saison que la précédente, conclut Raymond van Meenen, responsable des affaires arbitrales. Dans un entretien accordé à la NOS, il revient sur la saison de l’Eredivisie du point de vue de l’arbitrage.

« En septembre et octobre, trop d’erreurs ont été commises, mais les choses se sont améliorées par la suite », reconnaît Van Meenen. Sur 306 matchs, l’arbitre vidéo est intervenu à 105 reprises ; dans 84 cas, cela a permis de rectifier la décision initiale.

« Nous sommes satisfaits du VAR, car la répartition des rôles entre l’arbitre et le VAR s’améliore constamment. Le VAR est mieux à même de juger si l’arbitre commet une erreur manifeste, pour ensuite intervenir », analyse le responsable des affaires arbitrales.

Vendredi, il a également révélé que 21 erreurs d’arbitrage n’ont pas été corrigées malgré l’intervention du VAR, contre 26 la saison précédente et 37 en 2023/24.

Une attention particulière portée à la Coupe du monde

Lors de la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis, la FIFA élargira les prérogatives du VAR. En phase finale, l’assistance vidéo pourra corriger des corners ou des deuxièmes cartons jaunes accordés à tort. Elle luttera aussi contre le gain de temps en limitant celui accordé pour les reprises de jeu et les remplacements.

« L’objectif est d’augmenter le temps de jeu effectif, ce qui rend ces nouvelles règles nécessaires », explique Van Meenen. Il suivra de près la Coupe du monde.

« Nous suivrons avec attention la manière dont ces nouvelles règles seront appliquées. Les 104 matchs du tournoi nous fourniront des séquences utiles pour élaborer des directives uniformes à destination des arbitres néerlandais et européens », conclut-il.