La KNVB garde un silence remarqué sur le rachat de Vitesse

L’incertitude qui entoure l’avenir du Vitesse Arnhem suscite de vives réactions dans la ville, tandis que, depuis Zeist, la KNVB conserve pour l’instant le silence. La Fédération néerlandaise de football a indiqué qu’elle ne communiquerait aucune mise à jour concernant le dossier de rachat.

Selon la fédération, les discussions se poursuivent activement en coulisses, mais une issue positive reste encore lointaine. « Nous comprenons parfaitement les sentiments des supporters de Vitesse. De l’extérieur, ce type de processus paraît interminable. Quand peu ou pas d’informations filtrent, on a l’impression que rien ne bouge », a réagi la KNVB auprès du journal De Gelderlander.

Entre-temps, les supporters du club gueldérien font entendre leur mécontentement par des actions aussi ludiques que virulentes. Lors de la rencontre face au Jong Ajax, les fidèles ont brandi un carton rouge symbolique en direction de la KNVB, avant d’installer à Zeist des banderoles de protestation arborant des messages sans équivoque.

La KNVB rappelle que ce type de dossier est chronophage et qu’aucune décision hâtive ne saurait être prise. « Des procédures aussi complexes doivent être menées avec le plus grand soin, conformément aux règlements que nous avons convenus ensemble aux Pays-Bas. »

La fédération refuse pour l’instant de communiquer sur l’état d’avancement du dossier ou sur d’éventuelles objections en suspens, si bien qu’aucun calendrier concret ne pointe vers une décision. La question reste donc de savoir si la situation sera clarifiée avant la date butoir cruciale de fin juin, ce qui ne fait qu’accroître encore davantage la tension autour de la structure de rachat à Arnhem.

Après leur victoire 3-0 sur la réserve du FC Utrecht, les Arnhemmes occupent la première place de la quatrième période. Si Vitesse remporte ce segment, le club disputera les barrages pour obtenir son billet pour l’Eredivisie.



