La Juventus vise une pépite de l’Ajax

La serait prête à passer à l’offensive pour le jeune prodige de l’ , Ryan Gravenberch. C’est ce qu’affirme Tuttosport ce dimanche.

Le joueur de 18 ans a impressionné lors de la dernière saison à Amsterdam. Grâce à ses exploits, il a déjà attiré l'attention d’autres grands clubs européens, tel que le .

Devant la concurrence incarnée par le club catalan, la Vieille Dame espère capitaliser sur son lien fort avec Mino Raiola, le célèbre agent, pour faire venir le talent batave à Turin.

A noter que Gravenberch n’a pas encore joué pour la sélection A des . En revanche, il est passé par toutes les équipes jeunes des Oranje depuis l’âge de 15 ans.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world