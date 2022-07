La Juventus va s'offrir deux joueurs majeurs

Les Bianconeri sont sur le point de s'offrir deux joueurs libres de grande envergure.

La Juventus s'apprête à réaliser un double coup de filet pour Angel Di Maria et Paul Pogba cette semaine, les deux stars étant sur le point de se rendre à Turin dans les prochains jours pour conclure leur transfert à l'Allianz Stadium, selon GOAL.

Les Bianconeri accueilleront avec impatience l'attaquant argentin et le milieu de terrain français dans le cadre de deux transferts d'agents libres, le premier ayant quitté le Paris Saint-Germain et le second ayant quitté Manchester United.

Pour Pogba, il s'agira d'un retour émouvant au club qu'il a quitté en 2016, après être venu à la Juve en provenance de United au début de sa carrière senior. Di Maria, quant à lui, espère bénéficier de plus de minutes après que d'autres l'aient dépassé dans la hiérarchie à Paris.

Les Bianconeri devraient amener Di Maria et Pogba à la table des négociations ce week-end, après avoir été en discussion avec leurs camps respectifs depuis leur arrivée sur le marché en tant qu'agents libres.

La finalisation de ces deux contrats sera un coup de pouce pour Massimiliano Allegri, qui cherche à remanier son équipe pour tenter de ramener la Juve dans la course au Scudetto après deux saisons difficiles en Serie A.

Le contrat de Di Maria sera d'un an, tandis que celui de Pogba sera probablement plus long.

Après avoir réussi à se hisser une nouvelle fois parmi les quatre premiers au terme d'une saison dramatique en Serie A, la Juventus jouera à nouveau la Ligue des champions cette année, rejoignant l'AC Milan, l'Inter et le Napoli dans la course à la plus prestigieuse compétition européenne.