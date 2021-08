La Juventus Turin dévoiles le montant du transfert Cristiano Ronaldo à Manchester United

Cinq jours après l’annonce de Manchester United, la Juventus Turin a dit au revoir à Cristiano Ronaldo contre un chèque de 15 millions.

L'aventure de Cristiano Ronaldo avec la Juventus se termine après trois saisons. Par le biais d'un communiqué officiel paru sur son site internet, le club bianconeri a officialisé la vente définitive de la star portugaise à Manchester United.

"Le 10 juillet 2018, deux icônes du football européen et mondial se sont croisées. Le 10 juillet 2018, Cristiano Ronaldo est devenu un joueur de la Juventus, créant ainsi un lien splendide. Aujourd'hui, ce chapitre se referme. Aujourd'hui, les routes de CR7 et de la Juventus se séparent."​

Côté en bourse, la Juventus a publié les chiffres de l'accord qui a conduit au retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, onze ans après ses adieux après six ans sous le maillot des "Red Devils".

"La Juventus Football Club S.p.A. annonce qu'elle est parvenue à un accord avec Manchester United FC Ltd pour la cession définitive des droits d'enregistrement du joueur Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo pour un montant de 15,0 millions d'euros, payable en cinq ans, qui pourra être augmenté, pendant la durée du contrat, pour un montant maximum de 8,0 millions d'euros, en cas de réalisation d'objectifs sportifs spécifiques."

133 apparitions, 101 buts et 5 trophées. C'est le palmarès de Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Juventus. Le Portugais a été le premier joueur de l'histoire de la Juventus à marquer au moins 100 buts toutes compétitions confondues lors de ses trois premières saisons avec la Vielle Dame et depuis son arrivée en Serie A, il est le joueur qui a marqué le plus de buts : 81, soit au moins 10 de plus que quiconque.

L'aventure de Cristiano Ronaldo à la Juventus a pris fin et a un goût d’inachevé voire même d’échec. Le Portugais a fait ses adieux aux Bianconeri et est revenu à Manchester pour porter le maillot des "Red Devils", où il est devenu le meilleur joueur du monde en 2008.