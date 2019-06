La Juventus passe à l'offensive pour Pogba

La Juventus de Turin commence à avancer ses pions pour le recrutement de son ancien joueur, Paul Pogba.

Et si, trois ans après l'avoir laissé partir vers Man United, la venait à accueillir de nouveau Paul Pogba dans ses rangs cet été ? La rumeur qui semblait totalement folle il y a encore quelques semaines ne l'est plus vraiment désormais. Il y aurait bien des contacts entre les deux parties.

Si l'on en croit le très sérieux site italien de Gianluca Di Marzio, l'international français figure bien parmi les cibles de la Vieille Dame pour le mercato en cours. Il ferait même partie des priorités, car l'objectif des champions d' est de trouver un élément de qualité en milieu, susceptible de pallier un éventuel départ de Miralem Pjanic mais aussi de combler les absences répétitives de Sami Khedira.

La Juve veut voir revenir celui qui a porté ses couleurs entre 2012 et 2016 et marqué 40 buts en 2016 matches, et ce alors même que le mystère perdure concernant l'identité de celui qui sera sur le banc de l'équipe la saison prochaine. Le remplaçant de Massimiliano Allegri n'ayant toujours pas été trouvé, même si plusieurs sources concordantes annoncent l'arrivée de Maurizio Sarri à la tête des champions d'Italie.

Les discussions avec Raiola ont débuté

Les responsables bianconeri ont déjà approché Mino Raiola, le sulfureux agent de "la Pioche". Bien qu'interdit de toute activité jusqu'au mois d'aout, ce dernier aurait discuté de la partie financière de ce deal. Rien n'a filtré concernant les positions de chaque partie, mais on peut imaginer que les pourparlers se déroulement dans de bonnes conditions.

Le principal point d'interrogation dans ce dossier, et qui émerge aussi comme le principal frein à sa concrétisation, c'est le cout de l'opération. On voit mal la Juventus payer un montant supérieur à celui pour lequel elle avait vendu Pogba aux Red Devils (100M€). Par ailleurs, pour les finances du club, un deuxième investissement avec un montant à trois chiffres en autant d'années (après Cristiano Ronaldo) semblerait extrêmement risqué. Les Piémontais pourraient être tentés d'inclure un joueur dans la balance pour faire baisser le prix de l'international tricolore.