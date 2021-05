La Juventus compte prolonger Cuadrado

L'expérimenté milieu colombien devrait bientôt recevoir une prolongation de contrat de la part de ses dirigeants de la Juventus.

La Juventus travaille actuellement sur un nouveau contrat pour Juan Cuadrado, a appris Goal. L'expérimenté ailier colombien se rapproche des 12 derniers mois de son contrat actuel.

Le sud-américain polyvalent fait partie de l'effectif des Bianconeri depuis la fin de son prêt de Chelsea à l'été 2015. Il a participé à plus de 220 apparitions pour le géant de la Serie A et reste un élément très important de l'équipe même s'il n'est plus très jeune (34 ans).

Cuadrado se distingue notamment par ses passes décisives vu qu'il en a enregistrées 10 dans l'élite italienne cette saison. Toutes compétitions confondues, il en cumule 17, tout en affichant deux buts. D'autre part, sa capacité à jouer à la fois comme latéral ou ailier a encore souligné son importance dans le collectif. Le coach Andrea Pirlo n'arrive d'ailleurs plus à se passer de lui.

Cuadrado devrait prolonger de deux ans

De nombreux changements sont envisagés à Turin lors des prochaines semaines sur et en dehors du terrain, mais les Bianconeri le considèrent comme un atout important dans leur avenir immédiat.

L'article continue ci-dessous

Des efforts sont donc en cours pour faire prolonger Cuadrado et qui le verra rester dans le Piémont jusqu'en 2023.

Cuadrado était proche de voir son bail prendre fin et c'est logiquement qu'il a suscité des convoitises extérieures. Everton fait partie de ceux qui seraient désireux de ramener le joueur en Premier League. Carlo Ancelotti surveillant de près les événements de son ancien club.

Cuadrado a également déclaré dans le passé qu'il aimerait retourner dans son pays à un moment donné, mais ce n'est peut-être pas pour cette année.