Le retour de Paul Pogba à Turin est possible. La Juventus a exprimé son intérêt envers le Français et attend de connaitre les conditions du joueur.

La Juventus veut sonder le joueur et son clan

Entre Paul Pogba et la Juventus, c’est une vieille histoire d’amour. Et les deux parties seraient contentes de se retrouver pour une nouvelle idylle. La Juventus, après une phase de réflexion minutieuse, a décidé ces dernières heures d'accélérer dans ce dossier. Comment ? Une entrevue a été programmée pour la semaine prochaine avec l'entourage du joueur, mais on ne sait pas encore s’il sera de nature physique ou téléphonique.

Cela émerge tout de même comme un signal clair prouvant que la Vieille Dame est bien décidée à ramener le champion du monde dans le Piémont, et ce six ans après l’avoir cédé à Manchester United.

La Juve a également demandé à ceux qui s'occupent des intérêts de Pogba de la tenir informée de toute offre extérieure pour leur client. Les décideurs turinois souhaiteraient notamment connaitre les intentions du PSG vis-à-vis de La Pioche.

L'article continue ci-dessous

Pogba trop gourmand (pour l'instant)

Le reste, l'essentiel, relèvera également de la volonté du principal concerné. Lequel, on le sait, a toujours eu un faible pour la Vieille Dame. Et celle-ci est donc disposée à l’accueillir de nouveau. Mais, pas à n'importe quel prix.

Tout se joue sur les revendications économiques, car l'entourage de Pogba raisonne autour de 11 millions nets sur une base (au moins) de quatre ans. Alors que les Bianconeri, en proie à des difficultés financières, proposent des chiffres diamétralement opposés.

Du côté de la Continassa, on veut croire que Pogba, afin d'être à nouveau compétitif au plus haut niveau, pourrait revoir à la baisse ses exigences salariales. C’est un risque qu’ils prennent mais c'est un risque calculé. De toute façon, à ce stade et vu qu’il n’y a rien qui presse, c’est une partie de poker qui s'installe et elle risque de durer un moment.