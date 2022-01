La Juventus accueille le Suisse Denis Zakaria

Dusan Vlahovic ne sera pas le seul transfuge de la Juventus en ce mois de janvier. Soucieux d’être le plus compétitif possible durant la seconde partie de la saison, le club piémontais a enrôlé le milieu international suisse Denis Zakaria.

Ce dernier appartient au Borussia Moenchengladbach, mais il n’avait plus que six mois de contrat au sein de cette formation.

Pas une bonne nouvelle pour Rabiot

Les Bianconeri ont voulu le récupérer dès maintenant, en proposant une compensation financière. Selon Goal Italie, ils ont versé entre 6 et 7M€ pour cette acquisition. Un terrain d’entente a déjà été trouvé avec le joueur et ses représentants, de même qu’avec le club allemand. Le Helvète arrivera à Turin dans les prochaines heures. La visite médicale est programmée lundi.

Avec cette signature, les places deviennent rès chères dans l’entrejeu de la Vieille Dame. Et parmi ceux qui pourraient en faire les frais il y a le Français Adrien Rabiot. L’ancien parisien voit sa cote baisser de plus en plus chez le géant transalpin.