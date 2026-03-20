La Juventus a racheté le Jhotel : les chiffres de l'opération

La Juventus renforce son portefeuille immobilier avec l'acquisition du J|hotel.









COMMUNIQUÉ

Turin, le 20 mars 2026 – Juventus Football Club S.p.A. (« Juventus » ou la « Société ») annonce qu’aujourd’hui, REAM SGR S.p.A. (société de gestion du Fonds J Village) a accepté l'offre présentée par Juventus pour l'acquisition de l'immeuble appartenant au Fonds J Village, situé à Turin, qui abrite le J|hotel – actuellement loué et géré par la filiale B&W Nest S.r.l. – pour un montant de 23 millions d'euros. Ce montant a été déterminé notamment sur la base d’une expertise spécifique réalisée par des experts tiers.





Le regroupement de la propriété de l’immeuble et de la gestion du J|hotel – qui, au fil des ans, a connu une amélioration significative de son positionnement, de l’appréciation de la clientèle et de ses performances globales – permettra d’optimiser certains coûts et d’accroître les synergies de revenus, permettant ainsi de créer de la valeur à réinvestir au profit de l’activité principale de la Juventus.





Grâce à cette opération, la Juventus devient propriétaire – comme peu de clubs au niveau européen – de tous les biens immobiliers stratégiques dans lesquels elle exerce son activité : l’Allianz Stadium (au sein duquel opèrent le Juventus Museum, le Juventus Megastore et le J|medical), le siège social de Continassa, le centre d’entraînement de la Juventus à Continassa, le centre d’entraînement Allianz à Vinovo, le Juventus Creator Lab et, pour compléter le tout, le J|hotel. La valeur de marché totale de ces actifs immobiliers est aujourd’hui nettement supérieure à leur coût d’acquisition ou de construction (qui s’élève à environ 220 millions d’euros au total au 31 décembre 2025).





La finalisation de l'opération, prévue d'ici la mi-mai, est subordonnée à l'achèvement des activités habituelles de diligence raisonnable concernant le bien immobilier et à la conclusion des accords nécessaires à l'opération.





Bien que la Juventus dispose de ressources financières suffisantes pour faire face au paiement du prix, la Société envisagera de financer une partie de cette opération – qui, pour les raisons exposées ci-dessus, n'a pas d'incidence sur les investissements futurs.