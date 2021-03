La Juve prépare l'après Ronaldo avec Morata

Álvaro Morata est prêté à Turin par l'Atlético Madrid et a suffisamment impressionné pour que la Juventus espère conclure un accord pour le garder.

"Si vous ne croyez pas en nous, ne nous regardez pas", a déclaré récemment Álvaro Morata, affirmant sa conviction que la Juventus est toujours en quête du Scudetto malgré la forme de l'Inter et la renaissance de l'AC Milan cette saison.

L'international espagnol n'a pas pu empêcher la Juve de sortir de la Ligue des champions aux mains de Porto, une défaite qui est tombée sur les épaules de son partenaire en ataque et ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo, mais la saison du joueur prêté par l'Atlético a été suffisante pour que le conseil d'administration de la Juve envisage des options pour rendre son transfert permanent.

Morata a marqué six fois en phase de groupes de la Ligue des champions et il a emmagasiné 16 buts et ajouté 11 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues depuis son retour au club, un retour remarquable compte tenu du fait qu'il a contracté un cytomégalovirus au début de 2021 et vient à peine de se remettre.

Maintenant qu'il est de retour sur le terrain, il espère aider la Juventus à remporter le titre de Serie A même si cet objectif est lointain étant donné que l'Inter dispose d'une avance de 10 points au sommet.

La Vieille Dame a également l'opportunité de pouvoir décrocher la Coppa Italia lorsqu'elle affrontera Atalanta en finale, ce qui contribuerait en quelque sorte à dissiper la déception d'être sorti si vite en C1.

La Juventus souhaite obtenir Morata dans le cadre d'un accord à long terme après s'être fait prêter à deux reprises l'attaquant espagnol à Turin.

Andrea Pirlo est un grand fan, mais le conseil tente d'équilibrer les comptes et n'est guère en mesure de réduire les 45 millions d'euros stipulés dans l'accord de prêt pour signer définitivement le contrat.

La Juve réfléchit à la façon dont elle peut attirer l'Atlético à la table des négociations et pourrait offrir un échange de joueurs incluant Morata, pour qui Diego Simeone ne trouvera probablement pas de place sur une ligne de front qui oblige déjà João Félix à passer un temps décent sur le banc. .

La Juve espérerait surtout conserver l'Espagnol en cas de départd e Cristiano Ronaldo, très critiqué depuis la catastrophe en C1 et dont on parler au Real Madrid.