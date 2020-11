David Alaba arrive au terme de son engagement avec le Bayern à l’issue de la saison 2020/2021. Le club bavarois ayant rompu les négociations pour une prolongation, l’Autrichien peut commencer à chercher une nouvelle destination. Son avenir pourrait se dessiner du côté de l’ .

Selon ce que rapporte Tuttosport ce samedi, la de Turin est candidate pour faire signer l’expérimenté gaucher (28 ans). Les Bianconeri seraient même les mieux placés à l’heure actuelle pour enrôler le champion d’Europe.

Outre la Juve, Alaba a d’autres sollicitations, notamment en provenance de l’ . Liverpool souhaiterait réussir le même coup qu’avec Thiago Alcantara en l’attirant à Anfield. La Juve veut donc anticiper toute offensive des Reds en prenant une option sur cet élément.

A noter que, conformément à la loi Bosman, Alaba est libre de signer avec l’équipe de son choix dès le mois de janvier prochain. Le Bayern ne touchera pas le moindre sou pour sa cession, sauf s’il le transfère directement dès le mercato d’hiver.

