La grosse offre de Manchester United pour Frenkie de Jong

Manchester United et Frenkie de Jong, c'est une histoire d'amour qui ne finit jamais.

Depuis qu'Erik ten Hag a pris les rênes d'Old Trafford, il y a eu des liens entre les deux, et une fois de plus United a contacté Barcelone au sujet du milieu de terrain néerlandais.

Beaucoup pensaient que toute chance que Barcelone avait de vendre de Jong était vouée à l'échec après que sa blessure à la cheville se soit avérée plus grave que prévu. Le joueur de 27 ans ferait partie des plans de Hansi Flick, mais Manchester World affirme que Manchester United a fait une approche « provisoire » pour de Jong, en appelant pour voir s'il serait disponible. Un montant approximatif de 35 à 47 millions d'euros est évoqué.

Même si Flick souhaite conserver de Jong, les finances pourraient prendre le dessus pour Barcelone. Selon certains rapports, y compris les paiements de salaire différés, de Jong est le joueur le mieux payé de la Liga, avec un salaire brut de plus de 30 millions d'euros par an. Il a également montré peu d'intérêt pour le renouvellement de son contrat, jusqu'en 2026, et s'ils ne parviennent pas à s'entendre sur un nouveau, il serait logique pour Barcelone de vendre maintenant.

Tout cela reste superflu si United et ten Hag ne parviennent pas à convaincre de Jong de faire le transfert. Barcelone a déjà été disposé à vendre, mais n'a pas eu son feu vert.