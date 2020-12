La France défiera la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations

Le tirage au sort de la Ligue des Nations vient d’être effectué. Les Bleus en découdront avec la Belgique, le 7 octobre prochain à Turin.

L’équipe de connait son adversaire dans le dernier carré de la Ligue des Nations. Ça sera la . Trois ans après s’être affrontés en demi-finale de la Coupe du Monde, les deux voisins vont donc se retrouver à Turin avec comme enjeu une place en finale de cette épreuve continentale.

🔥 #BELFRA 🔥 RDV le 6 octobre à Turin!

Pour toi ce sera 😈 ou 🥖 😀

#NationsLeague pic.twitter.com/7YNkTEIbnO — Nations League 🇫🇷 (@EURO2020FR) December 3, 2020

L’autre demi-finale mettra aux prises l’ , pays hôte de ce Final Four, à l’ . Une opposition programmée le 6 octobre à San Siro. Là aussi, l’opposition promet d’être très relevée entre deux sélections qui connaissent très bien.

Il y aura de la revanche dans l’air

Le duel à l’occasion du Mondial avait été très disputé et ne s’est décidé que sur un coup de pied arrêté, à savoir un corner exploité par Samuel Umtiti. Les Tricolores avaient fait preuve de réalisme lors de ce match, ce que les Diables Rouges ont eu beaucoup de mal à digérer. A la fin de la rencontre et même longtemps après, les Thibaut Courtois, Thomas Meunier et compagnie avaient critiqué le jeu des Bleus et indiqué qu’ils auraient mérité de passer. Le bras de fer d’octobre prochain donnera donc lieu à des retrouvailles très pimentées.

74 - La Belgique 🇧🇪 est la sélection que la France 🇫🇷 a le plus rencontrée dans son histoire (74 matches - 25 victoires, 19 nuls, 30 défaites). Les Bleus ont remporté 4 de leurs 5 derniers matches compétitifs contre les Diables Rouges (1 défaite). FinalFour. pic.twitter.com/YA29Eh3cq0 — OptaJean (@OptaJean) December 3, 2020

Notons que la Belgique est la sélection que l’équipe de France a rencontré le plus de fois dans son histoire. Le bilan global est en faveur des Belges : 74 matches - 25 victoires, 19 nuls, 30 défaites). Toutefois, les Bleus ont remporté 4 de leurs 5 derniers matches compétitifs contre les Diables Rouges (1 défaite). Le dernier revers remonte à juin 2015 au Stade de France (3-4).

Un programme chargé d’ici octobre prochain

Avant d’en découdre en terre transalpine, les différents prétendants au sacre dans cette Ligue des Nations vont participer à l’Euro. Plusieurs rencontres des éliminatoires du Mondial devraient aussi avoir lieu d’ici là. Le tirage au sort de ces qualifications est d’ailleurs programmé lundi prochain.

Pour rappel, la dernière édition de la Ligue des Nations s’était soldée par le triomphe du en 2019. La Seleçao n’est plus en course pour défendre son trône, éliminée par la bande à Deschamps. Il en est de même pour les trois autres demi-finalistes de ce premier tournoi.