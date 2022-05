La "formule Alaba" fonctionne pour le Real Madrid

Le Real Madrid est en train de devenir un expert pour profiter des bonnes affaires sur le marché des transferts. La direction sportive a jeté son dévolu sur les joueurs en fin de contrat, à commencer la saison dernière par Alaba. Au vu de la grande réussite avec l'Autrichien, ils ont décidé cette année de répéter la formule avec Rüdiger, un défenseur central qu'ils ont déjà signé jusqu'en 2026. Avec les deux, qui arrivent sans avoir à payer pour leur signature, le club renforce sa ligne défensive avec deux joueurs vétérans, ayant l'expérience des grandes compétitions et ayant gagné la Ligue des Champions.

Il existe des similitudes et des différences entre les deux cas. Alaba a été une négociation plus simple, car Madrid, voyant que Ramos était prêt à partir, a accepté les demandes de l'Autrichien plus tôt et l'accord a été conclu peu après le début de 2021. Avec Rüdiger, il y a eu quelques complications car le club ne voyait pas la nécessité de l'avoir. Les négociations ont été rompues en janvier. Cependant, le club a décidé de les rouvrir après la confrontation contre Chelsea et c'est alors que la situation est devenue plus claire. Le salaire d'Alaba est légèrement plus élevé, mais c'est une différence compréhensible compte tenu de leurs carrières respectives. Les commissions, en revanche, sont plus élevées pour l'Allemand.

Le club a décidé de lancer cette politique après le coup porté à la trésorerie avec l'arrivée du coronavirus. Malgré les primes de signature de plusieurs millions de dollars ou les salaires élevés demandés, la signature d'un agent libre est, en règle générale, plus économique. Alaba avait une valeur marchande de 55 millions au moment de son arrivée, selon le site spécialisé Transfermarkt. Quelle que soit la somme de sa prime à la signature bonus ou de son salaire, il aurait été nettement plus cher de l'acheter au Bayern. Rüdiger vaut actuellement 35 millions (en attendant une nouvelle mise à jour). En outre, les frais de transfert sont amortis sur les années du contrat, ce qui en fait une dépense mineure dans les comptes. Par exemple, Alaba a reçu environ 18 millions d'euros et a signé pour cinq saisons, il amortit donc 3,6 millions par an.

Mbappé suivant sur la liste ?

Après que le Qatar ait freiné le transfert de Mbappé au Real Madrid l'an dernier, le Français est arrivé au mois de mai sans avoir prolongé et est à moins de deux mois de l'expiration de son contrat. Le conseil d'administration du PSG reste persuadé que, après l'avoir retenu, il pourrait le persuader de rester pour quelques années supplémentaires. Cependant, en ne le vendant pas, ils courent maintenant le risque de le perdre gratuitement et le Real Madrid est prêt à en profiter.

Ce serait l'aboutissement d'une idée : signer le meilleur joueur du monde sans payer un seul euro d'indemnité de transfert. Il est évident que les primes et les commissions, en plus du salaire, monteront en flèche s'il finit par arriver gratuitement comme prévu à Santiago Bernabeu. Toutefois, le club économiserait les 200 millions qu'il était prêt à débourser l'an dernier pour l'engager et son arrivée serait, dans tous les cas, moins coûteuse. Les négociations sont en cours et l'on espère qu'après la finale de la Ligue des champions, le processus pourra être accéléré.

Le Real Madrid, qui a fait les beaux jours des premières années du XXIe siècle en dépensant des millions sur de grands joueurs, est en train de changer son mode opératoire. Il s'agit d'imiter un modèle que d'autres clubs comme la Juventus et le Bayern ont déjà pratiqué par le passé, même si dans le cas des Merengue, ils ne le font qu'avec des joueurs de haut niveau. Pour le moment, Alaba a été la clé de la victoire en Liga et de la qualification pour la finale de la Ligue des champions. L'arrivée certaine de Rüdiger et celle plus que probable de Mbappé vont renforcer l'effectif à des niveaux insoupçonnés et à coût nul. Les prémices d'une grande équipe qui régnera à nouveau sur l'Europe au cours de la prochaine décennie.