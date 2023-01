La folle révélation de Graham Potter sur le mercato de Chelsea

Alors que Chelsea anime presque quotidiennement le marché des transferts, Graham Potter a fait une folle révélation sur le mercato des Blues.

Depuis qu'il a repris le club des mains de Roman Abramovitch, Todd Boehly a dépensé près de 569M pour attirer de nouveaux joueurs à Londres, dont plus de 120M rien qu'en janvier. Une folie mercantile qui suscite de nombreuses critiques et inquiétudes parmi les rivaux en Premier League. Le grand public commence également à se poser des questions, notamment autour de la notion de fair-play financier. Face à la presse, Graham Potter a été questionné sur le sujet. Et il a fait une révélation folle sur le mercato des Blues.

Potter révèle ne pas décider du mercato de Chelsea

Interrogé sur la fièvre acheteuse de Chelsea, l'entraîneur des Bleus a révélé ne pas avoir le dernier mot quant aux achats du club : « Ce n'est pas aussi simple que de dire qu'ils [les transferts] sont de moi. En tant qu'entraîneur, il est très difficile d'avoir le contrôle sur ces cibles et d'avoir une liste de joueurs qui sont 'à vous'. » Il n'a, à ce propos, pas semblé très à l'aise face au micro de BT Sport.

« Mon travail consiste à soutenir le club, l'équipe de recrutement, les dirigeants, qu'il s'agisse de transferts, d'environnement quotidien ou de matchs, a-t-il ajouté. Chelsea est un club au complet. Nous essayons de gagner ensemble en tant que club. Bien que j'ai mon mot à dire, je ne suis pas le gars qui décide de tout ni à la fin. »

Pour rappel, Chelsea est actuellement 10e de Premier League et vient de partager l'enjeu (0-0) face à Liverpool, un autre géant malade (8e). C'est cette situation compliquée qui est invoquée par la nouvelle direction pour justifier le matraquage mercantile dont fait preuve le club depuis l'ouverture du marché des transferts. Nottingham Forrest a pourtant confirmé en début de saison que monter une équipe de toutes pièces n'est pas toujours gage de réussite. Cela fonctionnera-t-il chez les Blues? Ce n'est, en tout cas, pas Graham Potter qui en décidera.