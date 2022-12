La finale sera le dernier match en Coupe du Monde de Lionel Messi

Face à la France ou au Maroc en finale du Mondial dimanche, Lionel Messi disputera le dernier match de sa carrière en Coupe du monde.

À 35 ans, Lionel Messi s’apprête à disputer la deuxième finale de Coupe du monde de sa carrière, 8 ans après celle perdue à Rio face à l’Allemagne (0-1). Brillant depuis le début de la compétition, le numéro 10 argentin a porté sa sélection vers la finale en inscrivant 5 buts et en délivrant 3 passes décisives, et attend désormais de savoir qui de la France ou du Maroc rejoindra l’Albiceleste en finale de cette Coupe du monde.

Messi jouera son dernier match en Coupe du monde dimanche

Ce match très particulier sera d’ailleurs sa toute dernière chance de remporter la plus prestigieuse des compétitions, la seule qui manque à son immense palmarès collectif, qui compte entre autres 10 Liga, 4 Ligues des Champions et une Copa America. Après la demi-finale remportée face à la Croatie (3-0), lors de laquelle il a de nouveau brillé, l’ancien Barcelonais a confirmé que la finale de dimanche serait le tout dernier match de sa carrière dans la compétition. « Je suis très heureux de réussir cela, de terminer mon parcours en Coupe du monde de cette façon et d’y jouer mon tout dernier match dans une finale », a-t-il confié au micro du quotidien argentin Olé.

À l’occasion de sa 172ème sélection sous le maillot ciel et blanc, le septuple Ballon d’Or tentera donc de ramener une troisième étoile à l’Argentine, après celles remportées en 1978 et 1986.