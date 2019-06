La FIFA veut aider le football africain à sortir de la crise

Via un communiqué conjoint de la FIFA et de la CAF, les deux instances ont annoncé des réformes à venir dans le but d'aider le football africain.

Vendredi soir, la 2019 débutera officiellement par une affiche opposant l'Egypte, pays hôte, au Zimbabwe. Le début d'une compétition très attendue par les amateurs de football, mettant en lumière le football africain.

Un football africain qui, malheureusement, traverse une période compliquée ces dernières semaines, avec le licenciement du secrétaire général Amr Fahmy en avril, puis avec la polémique de grande ampleur lors de la finale de la africaine en mai et la garde à vue du président Ahmad Ahmad en juin.

L'article continue ci-dessous

Suite à cette période délicate à gérer, la FIFA aurait décidé d'intervenir et de venir en aide à la CAF, selon Reuters, qui précise que des annonces doivent être faites lors d'une conférence de presse ce jeudi, à la veille de l'ouverture de la CAN, par Ahmad Ahmad lui-même.

"La FIFA et la CAF sont déterminés à travailler étroitement"

En attendant, un premier communiqué conjoit de la FIFA et de la CAF a d'ores et déjà été publié, précisant le plan d'action des deux instances. "Ahmad Ahmad, Président de la CAF, a proposé au Comité Exécutif de l’institution, réuni au Caire le 19 juin 2019, de solliciter l’expertise de la FIFA afin d’évaluer la situation actuelle au sein de la confédération et de contribuer à l’accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours, destiné à assurer à la CAF un fonctionnement de manière transparente, efficace et selon les standards de gouvernance les plus élevés", peut-on lire sur celui-ci.

"La FIFA et la CAF sont déterminés à travailler étroitement pour servir au mieux les intérêts des associations membres africaines, afin d’apporter stabilité, sérénité, professionnalisme et développement effectif du football sur le continent africain, dont la passion pour le football n’est plus à démontrer", est-il écrit ensuite.