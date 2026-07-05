Folarin Balogun sera bien disponible pour affronter la Belgique dans la nuit de lundi à mardi. Son carton rouge a été annulé, selon The Athletic.

Le défenseur avait été expulsé dans les dernières minutes de la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) pour avoir parlé à un adversaire en se couvrant la bouche.

Il n’était pas le premier joueur sanctionné pour ce motif lors de cette Coupe du monde : Miguel Almirón (Paraguay-Turquie) et Piero Hincapié (Mexique-Équateur) avaient déjà subi le même sort.

La FIFA a toutefois transformé sa suspension en avertissement avec sursis, conformément à l’article 27 de son règlement. Si Balogun commet une faute similaire au cours de l’année à venir, ce carton rouge sera alors pris en compte.

Bien que la sélection américaine n’ait pas formellement fait appel, la décision initiale a été infirmée. L’attaquant, auteur de trois buts pour son pays lors de ce Mondial, sera donc aligné face aux Diables Rouges.

Une mauvaise nouvelle pour Ricardo Pepi : l’attaquant du PSV, qui devait enfin être titularisé contre les Diables Rouges, voit cette opportunité lui échapper.