La FIFA intervient et annule la décision des États-Unis

Bonne nouvelle pour la sélection de la RD Congo : la FIFA a accepté de lever la quarantaine de trois semaines initialement imposée en raison de l’épidémie d’Ebola. Le recours du pays auprès de l’instance internationale a donc abouti.

Les États-Unis, coorganisateurs de l’épreuve, réclamaient encore la semaine dernière une mise en quarantaine systématique de toutes les délégations. Andrew Giuliani, directeur du groupe de travail américain pour la Coupe du monde, refusait de prendre le moindre risque.

Finalement, après la protestation de la RD Congo, un compromis a été trouvé : les joueurs ne devront plus passer trois semaines en quarantaine, car ils vivent et évoluent tous en Europe.

Toutefois, un nombre limité de membres du staff devront respecter une quarantaine de 21 jours.

L’ensemble du groupe poursuit donc sa préparation en Belgique et pourra, une fois le stage terminé, rejoindre directement les États-Unis sans passer par Kinshasa.

La RD Congo débutera la Coupe du monde le 17 juin face au Portugal, puis affrontera la Colombie et l’Ouzbékistan, les deux autres membres du Groupe K. Elle le fera toutefois sans Jorthy Mokio, joueur de l’Ajax.

Le jeune milieu de terrain, qui a récemment annoncé qu’il défendrait désormais les couleurs de la RD Congo plutôt que celles de la Belgique, ne peut toutefois pas encore revêtir le maillot congolais. Selon les règles de la FIFA, il devra attendre trois ans après son premier match international avec la Belgique pour être éligible avec un autre pays.