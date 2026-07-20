La FIFA inflige un coup dur au Real Madrid

Le Real Madrid risque de perdre les indemnités financières versées par la Fédération internationale de football (FIFA) aux clubs pour la participation de leurs joueurs à la Coupe du monde 2026, La FIFA a en effet exigé que le latéral gauche Marc Cucurella soit enregistré comme joueur de Chelsea, et non du Real Madrid, bien que son transfert officiel vers la maison blanche ait été annoncé le 15 juin dernier.

Selon les documents officiels de l’instance, le latéral gauche est toujours affilié à Chelsea, club avec lequel il a joué la saison passée et où il s’est imposé en sélection espagnole au moment de son inscription à la Coupe du monde 2026.

Le Real Madrid a officialisé l’arrivée de l’arrière gauche le 15 juin, soit quatre jours après le coup d’envoi de la Coupe du monde. Pourtant, la FIFA continue de l’inscrire comme joueur de Chelsea dans tous ses documents officiels et les listes transmises avant les rencontres.

Malgré le soutien affiché par le Real Madrid sur les réseaux sociaux et la célébration de la victoire de l’Espagne avec Cocorela, les règlements de la FIFA le considèrent toujours comme un joueur de Chelsea.

Cette situation risque donc de priver le Real Madrid d’une partie des indemnités qu’il espérait percevoir grâce à la participation de son joueur avec la sélection espagnole championne, au profit de Chelsea.

Rappelons que la FIFA verse plusieurs millions de dollars aux clubs à titre d’indemnisation pour le prêt de leurs joueurs aux sélections nationales durant la Coupe du monde, les montants étant calculés en fonction du nombre de jours et de matchs disputés par chaque joueur avec son équipe nationale.