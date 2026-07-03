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Abdelmawgood Samir

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La FIFA étudie une décision d’urgence concernant les matchs du Brésil et de l’Angleterre

Brésil vs Norvège
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Mexico vs Angleterre
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É.-U.
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Angleterre

Pourquoi ?

La Fédération internationale de football (FIFA) envisage d’avancer le coup d’envoi de deux rencontres cruciales des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, en raison d’alertes météorologiques faisant état d’orages violents et de risques d’inondations sur la capitale mexicaine et la ville de New York.

Un porte-parole de la Fédération brésilienne de football a confirmé que « ce changement est envisageable, et nous attendons la décision de la FIFA », en référence au match Brésil-Norvège prévu à 21 h GMT au MetLife Stadium de New York.

Le match Angleterre-Mexique, programmé dimanche à minuit (heure de Greenwich) à Mexico, pourrait être reporté ou avancé de six heures, ce qui le ferait coïncider avec la rencontre Brésil-Norvège.

La Fédération anglaise n’a pas encore été informée officiellement de ce changement d’horaire ; elle l’aurait découvert par l’intermédiaire de journalistes lors d’une séance d’entraînement, selon des sources proches de la sélection.

Rappelons que trois rencontres ont déjà été perturbées par la météo lors de ce tournoi : Mexique-Équateur a été reportée d’une heure en raison d’orages, tandis que France-Irak a pris deux heures de retard pour des raisons de sécurité liées aux intempéries à Philadelphie.

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