La FIFA déplace la Coupe du Monde des clubs 2020 au Qatar en février 2021 à cause du Covid-19

Vainqueur de la Ligue des Champions 2020, le va devoir faire de la place dans son calendrier 2021. En tant que représentant de l’UEFA, les Bavarois vont être amenés à faire un séjour à Doha durant le mois de février.

En effet, dans un communiqué, la FIFA a annoncé qu’elle maintient la Coupe du Monde des clubs 2020 même si cette dernière se jouera finalement en 2021 et non en décembre 2020 comme cela avait été voté en 2019. Le accueillera donc du football du 1er au 11 février 2021 malgré la pandémie du coronavirus qui touche actuellement l’ensemble du globe.

"La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020, initialement prévue en décembre, a indirectement subi les effets de la pandémie car les compétitions continentales de clubs, qualificatives pour l’événement, ont été touchées.

L’introduction de protocoles stricts de retour au jeu avait facilité la reprise de ces compétitions et la dernière d’entre elles pourra désigner son vainqueur fin janvier 2021.

