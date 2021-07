La FFF dévoile le classement des meilleurs centres de formation

La Fédération a publié un document permettant de connaître les performances de chaque centre de formation dans différents secteurs.

La FFF a dévoilé sa notation des différents centres de formation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, en partenariat avec la LFP. Ces derniers sont évalués sur cinq critères, chacun noté de 0 à 5 étoiles.

Il s'agit de la professionnalisation (l'accès à un contrat pro pour les jeunes en question), le temps de jeu dans l'équipe première, le nombre de sélection, mais aussi les diplômes obtenus (permettant d'évaluer en particulier la qualité de la scolarité) et la représentation européenne.

"C’est un outil novateur à destination des clubs pour qu’ils puissent s’auto-diagnostiquer, mettre en avant leurs spécificités, leurs points forts et leur permettre d’identifier ceux d’amélioration à mettre éventuellement en place pour que leur centre soit structuré de la meilleure des façons", a commenté le DTN de la 3F, Hubert Fournier.

La Direction Technique Nationale de la FFF a publié un document interactif détaillant les critères d’efficacité des trente-six centres de formation sur la saison écoulée.https://t.co/QvktHy3MYh — FFF (@FFF) July 19, 2021

"Il est aussi à destination des familles pour qu’elles prennent la meilleure décision quand elles vont y confier leur enfant, avec la possibilité d’identifier les points forts notamment en lien avec la scolarité, l’accompagnement et les temps de jeu. Il nous semble important de leur donner le maximum d’informations sur les structures dans lesquelles elles envisagent d’installer leurs enfants."

Le PSG, l'OL, Rennes et Monaco devant, Orléans à la traîne

Sans grande surprise, on retrouve parmi les bons élèves le PSG (malgré le faible temps de jeu en équipe première de ses jeunes pousses) et l'OL, accompagnés de Monaco et Rennes, tous notés à quatre étoiles de moyennes. Un club de Ligue 2 s'invite également à ce rang : Toulouse.

A noter également les bons classements de Caen, du Havre, de Saint-Etienne et de Lens, tous les quatre notés à 3,5 étoiles, suivis de Bordeaux, Metz, Nancy, Nantes, Sochaux, Valenciennes à 3 étoiles.

Brest et Reims (1,5 étoile) ainsi que le nouveau venu Clermont (1 petite étoile) ferment la marche pour ce qui est des clubs de Ligue 1. Enfin, Orléans, désormais en National, ferme la marche avec aucune étoile selon le barême établi par la Fédération.