La famille Aguero s'en prend à Guardiola

Sergio Aguero s'en va fâché de Manchester City, sa famille s'en prend à Pep Guardiola.

Sergio Aguero n'a pas pu profiter du conte de fées de la fin de sa carrière à Manchester City tel qu'il aurait espéré, les Sky Blues perdant la finale de la Ligue des champions contre Chelsea à Porto.

Après le match, le joueur était visiblement ému sur le terrain et son frère aussi était bouleversé.

Mauricio Del Castillo, l'un des frères et sœurs du joueur, s'est tourné vers les réseaux sociaux pour critiquer Pep Guardiola.

"Depuis que Guardiola est arrivé à City, il n'a jamais voulu mon frère", a écrit Mauricio Del Castillo dans un tweet, un message qu'il a ensuite supprimé.

Guardiola a publiquement parlé de son admiration pour Aguero la semaine dernière après le dernier triomphe en Premier League, mais il n'a pas beaucoup utilisé l'Argentin cette campagne.

L'article continue ci-dessous

"Il est comme un lion dans la jungle, il tue l'adversaire. Le dernier but contre Palace le définit parfaitement. Il a contrôlé deux ou trois pas puis waouh. Tellement de vitesse et puis la qualité pour faire le but, il a cette qualité. Il pourrait jouer jusqu'à 40 ans et continuer marquer des buts".

L'entraîneur a également confirmé qu'Aguero était apte à jouer pour sa formation lors de la dernière sortie de la saison : "Tout le monde est en forme, Sergio s'est entraîné hier et aujourd'hui un peu, Joao Cancelo ne peut pas jouer car il a été expulsé. Les autres sont en forme. "

Pour rappel, Aguero es pressenti pour prendre la direction de Barcelone durant l'intersaison. Il se dit qu'un contrat de deux ans l'attend déjà au Camp Nou