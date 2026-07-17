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COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP
Abdelmawgood Samir

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La durée de la mi-temps de la finale a été officiellement fixée : ce ne sera pas 15 minutes

Espagne vs Argentine
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É.-U.

ponctuée d’intermèdes musicaux

La Fédération internationale de football (FIFA) a tranché : la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l’Espagne à l’Argentine dimanche au MetLife Stadium (New Jersey), durera au maximum 17 minutes, soit deux de plus que la norme.

La FIFA a officiellement notifié aux fédérations espagnole et argentine que onze de ces minutes accueilleront des prestations musicales de Shakira, Madonna et Justin Bieber, soit un créneau nettement plus court que les plus d’une demi-heure initialement évoquées dans la presse.

Les six minutes restantes serviront à installer puis démonter la scène et à arroser la pelouse, un point qui préoccupe particulièrement la sélection espagnole après que la pelouse du MetLife Stadium s’est avérée, lors de matchs précédents, anormalement sèche et plus lente que d’ordinaire.

Les temps de pause pour l’hydratation, introduits cette année en raison des températures élevées, restent inchangés : deux interruptions de deux minutes, une dans chaque mi-temps.

Cette décision lève les craintes des deux sélections, soucieuses de préserver la condition physique et la concentration des joueurs durant la rencontre la plus importante de l’histoire du football, que plus de 80 000 spectateurs devraient suivre dans le stade, et des millions d’autres à travers le monde.

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