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La douleur est immense… Ancelotti rompt le silence après la débâcle au Brésil

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
C. Ancelotti
Brésil
Norvège
É.-U.
Italie

Sa première réaction après l'élimination de la « Seleção »

Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a réagi pour la première fois après l’élimination de la « Seleção » de la Coupe du monde 2026, consécutive à la défaite 2-1 contre la Norvège en huitièmes de finale, en réitérant sa confiance dans le projet qu’il mène avec l’équipe nationale.

Au lendemain de cette élimination, vécue comme une véritable catastrophe par les Brésiliens, l’entraîneur italien a publié sur ses réseaux sociaux : « La douleur est vive aujourd’hui, mais notre confiance dans ce que nous construisons reste inébranlable. Nous continuerons à travailler pour notre équipe nationale. Toujours ensemble… Toujours le Brésil. »

En 17 matchs à la tête de la Seleção, le technicien italien totalise 10 victoires, 3 nuls et 4 défaites.

Lors du Mondial 2026, la Seleção a enchaîné trois succès et un nul avant de tomber en huitièmes face à la Norvège, victime de deux coups de tête de Haaland.

Coupe du monde
Norvège crest
Norvège
NOR
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Angleterre
ANG

Lors de la prochaine trêve internationale, fin septembre-début octobre, la Seleção doit affronter l’Australie à deux reprises et cherche à ajouter un troisième match amical face à une sélection asiatique.

Sous contrat avec la Fédération brésilienne jusqu’en 2030, Ancelotti conserve donc les commandes de la Seleção en vue des prochaines échéances.

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